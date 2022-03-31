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Сумская область приходит в себя после боевых действий,- Акперов

31 мартa, 2022 четверг
10:49
война с Россией

Депутат Сумского городского совета Вадим Акперов рассказал, что в Сумах ночь прошла спокойно, без воздушных тревог, ситуация в городе стабильная, город оживает и приходит в себя от первых дней войны

 Такое мнение он высказал в эфире Espreso.TV

“Люди возвращаются, вчера в центре работали кафе, транспорт. Все коммунальные службы и большинство депутатов городского совета находятся в городах. ВСУ и тероборона мужественно и героически выбили стоявших вокруг города Сумы орков. Они пытались окружить его и это связано с боями за Тростянец, Боромлю, Краснопольский район”, - подчеркнул Акперов

Депутат добавил, что в области ситуация гораздо хуже.

“Это просто варвары, они оставляют после себя разбитые дома, обстреляны стены, мишени на домах, все ограблено, заминированы их отходы. В сельскохозяйственных хозяйствах, в которые было вложено много инвестиций, все расстреляно, и это ужас, и там точно не было военных объектов, – это варвары. С верой в наши ВСУ, что больше врага не подпустят, эту паузу используем и усиливаем по всем направлениям для того, чтобы при возможной угрозе дать жесткий отпор агрессору”, - заявил Акперов.

Напомним: руководитель экспертной группы Бюро анализа политики политолог Виктор Бобыренко сообщил, что после большого перерыва Сумы работают полностью.

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