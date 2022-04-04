Сумщину практически освободили от оккупантов, остаются лишь отдельные отряды россиян, - председатель ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



"Последнюю неделю мы наблюдали большое накопление российских войск от Белополья до Конотопа, вокруг Конотопа... Заходили новые колонны, они окапывались, устраивали террор на территории области", - сказал Живицкий.



Он объяснил, что такое накопление техники было связано с тем, что кафиры прикрывали отступление своих недобитков. Но теперь колонны покинули территорию области.



"Мы видели много техники, выходящей в сторону России, которую догоняла наша артиллерия. ВСУ и терроборона прогнали их через всю Черниговскую область", - сообщил глава ОВА.



В то же время он подчеркнул, что отдельные отряды россиян все еще остаются в Сумской области, сейчас проводится зачистка территории от захватчиков.

3 апреля кафиры взорвали мост через Сейм, который служил путем из Путивля в Сумы