Сумщину обстреляли минометами с территории РФ
Российские военные обстреляли Эсманьскую общину Сумской области с территории РФ из минометов
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook .
"Сегодня произошел очередной обстрел одной из наших общин с территории России. Из минометов обстрелян один из населенных пунктов Эсманьской общины. Мы видим, что эти обстрелы продолжаются не первый день от Бачевска до Белополья. Практически вся линия границы обстреливается из тяжелой артиллерии и минометов", – рассказал он.
Живицкий отметил, что российские провокации происходят все чаще.
"Мы готовы дать отпор в случае ухудшения ситуации", - подчеркнул глава ОВА.
Поселок Эсмань расположен за 30 километров до границы с РФ.
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