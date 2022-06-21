Сумщину атаковали российские дроны-камикадзе, есть раненные

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня была атака с дронов-камикадзе на территории громады. Четверо человек ранены, из них двое в тяжелом состоянии в больнице. Также поврежден автомобиль".

Глава области также добавил, что 21 июня россияне совершили 4 обстрела из минометов и других видов оружия по Краснопольской громаде в Сумской области. Всего по территории громады зафиксировано за день 42 прилета.

"Россияне избивали, в том числе и по населенным пунктам. Повреждены дома, хозяйственные постройки, школа и сельский совет. Уютный парк в одном из населенных пунктов общины уничтожен вражескими снарядами", — написал он.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что в области зафиксировано 352 случая похищения российскими военными людей.

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