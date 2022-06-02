Об этом говорится в эфире Еспресо.



Корреспондент рассказал о сообщениях главы Сумской ВГА Дмитрия Живицкого о трех ракетных ударах сегодня в полночь по Краснопольской общине. К сожалению, попали в жилые дома, ранены. Сейчас разбирают завалы и пока не известно, сколько людей пострадало.



"Сумскую область сейчас обстреливают постоянно. За последние три недели не было ни дня, чтобы в область не прилетела ракета или снаряд с территории РФ. Сумщину начали интенсивно обстреливать в последний месяц, возможно, это связано, что оккупантам пришлось выйти из региона. Сейчас их здесь нет, но безопаснее не стало" – отметил Лагутенко.



Журналист добавил, что враг обстреливает Сумскую область из всего, из чего только можно, из всех видов артиллерии и разных ракет. Вчера кафиры дронами сбрасывали самодельные взрывные устройства на Краснопольскую общину.



"В Ахтырском районе, где враг стоял почти весь март, наблюдаются большие разрушения. В городе Тростянец и в поселке Боромля около трети объектов недвижимости уничтожены или сильно повреждены. Видя обстрелянные районы Сумщины, кажется, что оккупанты не пытаются попасть в какие-то конкретные" объекты, а скорее хотят создать психологическое давление и беспокойство в области.Например, Боромля, подвергшаяся сильным обстрелам, там нет никаких важных инфраструктурных объектов, никаких заводов и складов, не стояли подразделения ВСУ.На данный момент каждый день вражеские удары по жилому массива, готовят по объектам, не имеющим отношения к военной инфраструктуре вообще" – подчеркнул Артем Лагутенко.



Корреспондент телеканала "Еспресо" отметил, что Сумская область вытянута вдоль украино-российской границы, поэтому обстрелы проходят фактически по всей ее территории.

Ранее Дмитрий Живицкий, председатель Сумской ОВА сообщил , что Пограничные общины Сумщины внесены в зону боевых действий.

В течение 21 мая кафиры обстреляли Сумщину с территории России артиллерией и ракетами.

23 мая российские войска совершали активный обстрел пограничных населенных пунктов Сумщины со своей территории. Повреждены частные дома.

Вечером 24 мая Российская Федерация обстреляла Сумскую область