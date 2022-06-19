Сумщина снова попала под минометный обстрел россиян
19 июня российские войска обстреливали Середино-Будскую общину Сумской области
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram .
"Вобед россияне открыли минометный огонь, 10 прилетов по территории общины, 3 из которых по территории самого города", - написал он.
Живицкий сообщил, что, по предварительным данным, жертв нет.
- 17 июня оккупанты атаковали Сумщину минометами, "Градом" и беспилотниками, повреждены здания.
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