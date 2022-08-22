Ситуация в Сумской области: россияне обстреливали общины из минометов и артиллерии. ВСУ сбили беспилотник

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, пострадала Хотинская громада. С территории РФ враг открыл огонь из миномета. Отмечается, что россияне избивали и из крупнокалиберного пулемета.

Также был произведен обстрел из миномета, также из ствольной артиллерии Белопольской громады – 17 прилетов.

Российский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской громады.

По словам Живицкого, во всех случаях – предварительно без потерь и разрушений.

"Немного хороших новых на ночь: сегодня вечером над Сумским районом сбили вражеский беспилотник. Спасибо нашим защитникам и защитницам", - добавил Живицкий.

За день, 20 августа, 4 общины Сумской области пострадали от российских обстрелов.

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