Ситуация в Сумской области: россияне обстреливали общины из минометов и артиллерии. ВСУ сбили беспилотник
В течение 21 августа армия РФ обстреляла Сумскую область. Защитники Украины сбили вражеский беспилотник
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, пострадала Хотинская громада. С территории РФ враг открыл огонь из миномета. Отмечается, что россияне избивали и из крупнокалиберного пулемета.
Также был произведен обстрел из миномета, также из ствольной артиллерии Белопольской громады – 17 прилетов.
Российский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской громады.
По словам Живицкого, во всех случаях – предварительно без потерь и разрушений.
"Немного хороших новых на ночь: сегодня вечером над Сумским районом сбили вражеский беспилотник. Спасибо нашим защитникам и защитницам", - добавил Живицкий.
- За день, 20 августа, 4 общины Сумской области пострадали от российских обстрелов.
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