Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Под российские обстрелы попали Миропольская и Краснопольская громады Сумской области. Известно о 58 прилетах.

"Краснопольскоя громада: враг дважды обстрелял из минометов. Всего было 43 прилета. Миропольскоя громада: 15 вражеских мин разорвались в окрестностях одного из пограничных сел. В обоих случаях без жертв и разрушений", - написал Живицкий.

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