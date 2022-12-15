Сумщина: Россия нанесла 58 ударов по области за сутки
За сутки, 15 декабря, российские террористы нанесли по Сумской области 58 ударов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Под российские обстрелы попали Миропольская и Краснопольская громады Сумской области. Известно о 58 прилетах.
"Краснопольскоя громада: враг дважды обстрелял из минометов. Всего было 43 прилета. Миропольскоя громада: 15 вражеских мин разорвались в окрестностях одного из пограничных сел. В обоих случаях без жертв и разрушений", - написал Живицкий.
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