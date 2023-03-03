Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Харьковского областного совета и военнослужащий ВСУ Анатолий Козловский.

"Подразделения ГПСУ и ВСУ находятся у границы. Мы учли ошибки, которые позволили россиянам вести весеннее наступление. Сейчас ведется активное развитие обороны. Регион готовится и проходят постоянные мероприятия, чтобы укрепить оборону", - отметил он.

Козловский добавил, что ведется работа с местным населением, добровольческими формированиями территориальных громад.

"Они помогут очень. Сейчас такой ситуации как весной не будет – 100%. Не так давно я на Сумщине и удивило, как достаточно мощно развитое сопротивление. Охотники и егеря к нам присоединяются и помогают нам нести службу в определенных моментах. Я думаю, местное население готово к сопротивлению", - подытожил военный

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