Сумщина постоянно готовится к обороне, местные готовы к сопротивлению, - военнослужащий ВСУ Козловский
Сейчас ведется активное развитие обороны Сумской области – регион готовится и проходят постоянные мероприятия, чтобы укрепить ее
Об этом в эфире Еспресо рассказал депутат Харьковского областного совета и военнослужащий ВСУ Анатолий Козловский.
"Подразделения ГПСУ и ВСУ находятся у границы. Мы учли ошибки, которые позволили россиянам вести весеннее наступление. Сейчас ведется активное развитие обороны. Регион готовится и проходят постоянные мероприятия, чтобы укрепить оборону", - отметил он.
Козловский добавил, что ведется работа с местным населением, добровольческими формированиями территориальных громад.
"Они помогут очень. Сейчас такой ситуации как весной не будет – 100%. Не так давно я на Сумщине и удивило, как достаточно мощно развитое сопротивление. Охотники и егеря к нам присоединяются и помогают нам нести службу в определенных моментах. Я думаю, местное население готово к сопротивлению", - подытожил военный
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