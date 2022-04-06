Сумщина получила трофейную технику: бронеавтомобиль «Тайфун», медицинский бронеавтомобиль и гусеничную бронированную технику, - Живицкий

Об этом он рассказал в эфире Espreso TV.

“Были найдены еще “потеряшки”, мы их так называем. Те, кто не успели выйти на территорию России, их догнали. Была получена трофейная техника - это бронеавтомобиль "Тайфун", медицинский бронированный автомобиль, еще гусеничная бронированная техника. Россияне бежали, но на выходе взорвали мост через реку Сейм. Не все их подразделения смогли выйти, потому их догнала наша артиллерия. Их техника была изъята и получена как трофейная”, - рассказал Живицкий.

Также Председатель Сумской ОВА подчеркнул, что все еще остается накопление российских войск на границе, вдоль границы с Сумщиной.

“Вчера была обстреляна территория одного из населенных пунктов Сумского района из тяжелой артиллерии, с территории РФ. Мы понимаем, что эта угроза никуда не исчезала. Они просто перегруппировались, забрали свои недобитки, отправили их в Белгород на ремонт, что от них ждать завтра – мы не знаем точно. Мы сейчас готовимся и должны быть готовы к теплой встрече, горячей, я бы так сказал. Как их провожали - примерно так же и встречать готовы”, - добавил Живицкий.

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