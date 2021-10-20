Сумщина перейдет в "красную" зону карантина с 23 октября

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила усилить карантин в Сумской области.

Так, Сумская область войдет в "красную" зону карантина в полночь 23 октября.

После попадания области в "красную" зону под запретом будет работа кафе и ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры.

Кроме этого, запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Как известно, избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала учреждений или организаторов мероприятий полностью вакцинированы от коронавируса.

Учебные заведения могут работать в очном формате только при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица близка к переходу в "красную" карантинную зону.