Сумщина перейдет в "красную" зону карантина с 23 октября
С 23 октября Сумская область перейдет в "красную" карантинную зону
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила усилить карантин в Сумской области.
Так, Сумская область войдет в "красную" зону карантина в полночь 23 октября.
После попадания области в "красную" зону под запретом будет работа кафе и ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры.
Кроме этого, запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Как известно, избежать ограничений можно только при условии, что 100% посетителей, персонала учреждений или организаторов мероприятий полностью вакцинированы от коронавируса.
Учебные заведения могут работать в очном формате только при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица близка к переходу в "красную" карантинную зону.
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