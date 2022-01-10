Сумщина перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантина
В Украине уже две области "оранжевые". Сумская область вошла в "оранжевую" зону карантинных ограничений
Об этом сообщает Минздрав.
На Сумщине вырос коэффициент выявления новых заражений коронавирусом. Он составляет 21,0% при целевом показателе ≤20%/<4%.
Теперь на эту область распространяются ограничения "желтой" зоны карантина.
Запрещено:
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работа учебных заведений, в которых вакцинированы по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;
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проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
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работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
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работа заведений общепита, кроме заказов навынос и доставки;
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работа спортзалов, бассейнов;
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деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
- Напомним, ранее в "оранжевую" зону вошла Херсонщина. Все остальные области - в "желтой" зоне карантина.
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