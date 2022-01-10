Сумщина перешла из "желтой" в "оранжевую" зону карантина

Об этом сообщает Минздрав.



На Сумщине вырос коэффициент выявления новых заражений коронавирусом. Он составляет 21,0% при целевом показателе ≤20%/<4%.



Теперь на эту область распространяются ограничения "желтой" зоны карантина.

Запрещено:

работа учебных заведений, в которых вакцинированы по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита, кроме заказов навынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Напомним, ранее в "оранжевую" зону вошла Херсонщина. Все остальные области - в "желтой" зоне карантина.

Ограничения не действуют, если посетители и работники заведений имеют один из следующих документов: "зеленый" или "желтый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, сертификат о выздоровлении от коронавируса.

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