Сумщина освобождена от российских войск, проводится разминирование территории, - председатель ОВА
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что область свободна от российских военных. Украинцам советуют не переживать, если слышат взрывы, ведь это работают спасатели и взрывотехники
Об этом он сообщил в telegram.
"Вниманию жителей Сумщины! Территория области свободна от орков, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле", - отметил он.
Живицкий подчеркнул, что территория области не безопасна.
"Очень много заминированных и необследованных участков. Не съезжайте на обочинах и не пользуются лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала - разминирование", - добавил. он.
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