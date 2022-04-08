Сумщина освобождена от российских войск, проводится разминирование территории, - председатель ОВА

Об этом он сообщил в telegram.

"Вниманию жителей Сумщины! Территория области свободна от орков, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле", - отметил он.

Живицкий подчеркнул, что территория области не безопасна.

"Очень много заминированных и необследованных участков. Не съезжайте на обочинах и не пользуются лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала - разминирование", - добавил. он.

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