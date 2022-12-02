Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, передает Reuters .

По его словам, прогнозируемые расходы по восстановлению Украины в размере 349 миллиардов долларов "значительно вырастут".

Малпасс также отметил, что, учитывая очевидное нацеливание России на электросети и другую инфраструктуру, замена которой будет дорогой, стоимость восстановления этих работ будет огромной.

"Суммы ошеломляют. Это изнурительная война, и она очень разочаровывает", - сказал президент Всемирного банка.

Всемирный банк суммарно предоставил Украине почти $18 млрд экстренной помощи.

В начале июля правительство представило проект плана восстановления Украины на международной конференции в Швейцарии, согласно которому наша страна нуждается в $750 млрд инвестиций .

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