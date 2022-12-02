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"Суммы ошеломляют": во Всемирном банке спрогнозировали, что для восстановления Украины понадобится сотни миллиардов долларов

2 декабря, 2022 пятница
13:14
Экономика Всемирный банк

После ударов России по энергетической инфраструктуре Украины стало очевидно, что для восстановления страны после войны понадобится сотни миллиардов долларов

Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, передает Reuters .

По его словам, прогнозируемые расходы по восстановлению Украины в размере 349 миллиардов долларов "значительно вырастут".

Малпасс также отметил, что, учитывая очевидное нацеливание России на электросети и другую инфраструктуру, замена которой будет дорогой, стоимость восстановления этих работ будет огромной.

"Суммы ошеломляют. Это изнурительная война, и она очень разочаровывает", - сказал президент Всемирного банка.

  • Всемирный банк суммарно предоставил Украине почти $18 млрд экстренной помощи.
  • В начале июля правительство представило проект плана восстановления Украины на международной конференции в Швейцарии, согласно которому наша страна нуждается в $750 млрд инвестиций .

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