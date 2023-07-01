Суммарный залп – до 8 "калибров": в ночь на 1 июля РФ вывела в Черное море ракетоноситель
В ночь с 30 июня на 1 июля российские террористы вывели в Черное море надводный ракетоноситель
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В Черном море присутствует 1 надводный ракетоноситель со снаряжением до 8 "калибров". В течение ночи ситуация может измениться: прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью", - пишет ОК.
В то же время, стратегическая и тактическая вражеская авиация не активна. Также нет информации о пуске "шахедов".
- В результате обстрела школы в Покровском районе Донетчины, 30 июня, два человека погибли и шестеро - ранены. Начато расследование.
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