Суммарный залп – до 8 "калибров": в ночь на 1 июля РФ вывела в Черное море ракетоноситель

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В Черном море присутствует 1 надводный ракетоноситель со снаряжением до 8 "калибров". В течение ночи ситуация может измениться: прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью", - пишет ОК.

В то же время, стратегическая и тактическая вражеская авиация не активна. Также нет информации о пуске "шахедов".