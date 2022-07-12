Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет Европейская правда .

По его словам, Европейский союз заморозил российские активы на сумму 13,8 миллиарда евро с начала полномасштабной войны России против Украины.

Рейндерс отметил, что 12 млрд евро заморозили пять стран ЕС, но не назвал их.

"Мы должны продолжать убеждать другие государства-члены делать то же самое. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы увидим активизацию этих процессов во всех государствах-членах", - отметил он.

Напомним, ЕС разрабатывает законодательство по конфискации активов РФ в пользу Украины.

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