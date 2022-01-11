Сумма ущерба в результате протестов в Казахстане превысила $220 млн

Об этом сообщает Национальная палата предпринимателей Казахстана.



Наибольший ущерб бизнес понес в девяти регионах страны.



Отрасли экономики, наиболее пострадавшие - торговля, общепит, финансовый сектор, логистика и СМИ. Так, самые большие убытки зафиксировали в сетевых и ювелирных магазинах и автомобильных салонах.



Общая сумма ущерба составляет более 95,3 млрд тенге (более $220 млн), из которых в крупнейшем городе страны Алматы - 93,8 млрд тенге (более $217 млн). В общей сложности пострадали 1 528 предпринимателей, из них в Алматы – 1 408.



"Это объекты торговли, откуда мародеры вынесли одежду и обувь, меховые изделия, продукты питания и алкоголь, детские коляски, кассовые аппараты, терминалы для оплаты, оставив предпринимателям битые окна и сломанные двери. Суммы убытков в подобных магазинах варьируются от 200 тыс. до нескольких млн тенге. Кроме того, из частных магазинов вынесены ящики для пожертвований", - отметили в Нацпалате.



Общая сумма может ущерба может возрасти, потому что ряд предпринимателей до сих пор их подсчитывают.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.

Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".

10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7939 человек.

11 января Касим-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в стране.

По состоянию на 11 января количество задержанных протестующих в Казахстане выросло почти до 10 тыс.