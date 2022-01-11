Сумма ущерба в результате протестов в Казахстане превысила $220 млн
Сумма ущерба бизнесу от массовых протестов и беспорядков в Казахстане достигла $220 млн
Об этом сообщает Национальная палата предпринимателей Казахстана.
Наибольший ущерб бизнес понес в девяти регионах страны.
Отрасли экономики, наиболее пострадавшие - торговля, общепит, финансовый сектор, логистика и СМИ. Так, самые большие убытки зафиксировали в сетевых и ювелирных магазинах и автомобильных салонах.
Общая сумма ущерба составляет более 95,3 млрд тенге (более $220 млн), из которых в крупнейшем городе страны Алматы - 93,8 млрд тенге (более $217 млн). В общей сложности пострадали 1 528 предпринимателей, из них в Алматы – 1 408.
"Это объекты торговли, откуда мародеры вынесли одежду и обувь, меховые изделия, продукты питания и алкоголь, детские коляски, кассовые аппараты, терминалы для оплаты, оставив предпринимателям битые окна и сломанные двери. Суммы убытков в подобных магазинах варьируются от 200 тыс. до нескольких млн тенге. Кроме того, из частных магазинов вынесены ящики для пожертвований", - отметили в Нацпалате.
Общая сумма может ущерба может возрасти, потому что ряд предпринимателей до сих пор их подсчитывают.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- 10 января Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о задержании 7939 человек.
- 11 января Касим-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в стране.
- По состоянию на 11 января количество задержанных протестующих в Казахстане выросло почти до 10 тыс.
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