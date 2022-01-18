Сумма сделки на $68,7 млрд: Microsoft покупает ведущего производителя видеоигр Activision Blizzard

Об этом сообщает Variety.



Отмечено, что данное соглашение станет также рекордным и для Microsoft. Отметим, линейка игр Activision Blizzard включает в себя популярные франшизы Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone.



В Microsoft отметили, что это соглашение ускорит рост его игрового бизнеса на мобильных устройствах, ПК, консолях, а также предоставит основу для игр в метавселенной. С Activision американский гигант станет третьей по величине игровой компанией в мире по доходам после Tencent и Sony.



Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 финансовом году Microsoft (заканчивается в июне 2023 года). В дополнение к основному бизнесу по разработке и выпуску игр Activision управляет глобальной киберспортивной сетью, в компании работают около 10 000 сотрудников по всему миру.

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