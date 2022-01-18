Сумма сделки на $68,7 млрд: Microsoft покупает ведущего производителя видеоигр Activision Blizzard
Технологический гигант Microsoft объявил о покупке одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard за 68,7 млрд – это рекорд в игровой индустрии
Об этом сообщает Variety.
Отмечено, что данное соглашение станет также рекордным и для Microsoft. Отметим, линейка игр Activision Blizzard включает в себя популярные франшизы Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Diablo, Overwatch и Hearthstone.
В Microsoft отметили, что это соглашение ускорит рост его игрового бизнеса на мобильных устройствах, ПК, консолях, а также предоставит основу для игр в метавселенной. С Activision американский гигант станет третьей по величине игровой компанией в мире по доходам после Tencent и Sony.
Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 финансовом году Microsoft (заканчивается в июне 2023 года). В дополнение к основному бизнесу по разработке и выпуску игр Activision управляет глобальной киберспортивной сетью, в компании работают около 10 000 сотрудников по всему миру.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.56
-
EUR
Покупка 32.06Продажа 32.54
- Актуальное
- Важное