Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

"В результате спецоперации в Одессе спецслужба нейтрализовала мощную преступную группировку так называемого Сухумо-Кутаисского клана", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди задержанных – действующий сотрудник одного из региональных правоохранительных органов. Деятельность всей банды координировал один из влиятельных представителей криминального мира – вор в законе по прозвищу Антимос.

СБУ сообщает, что из-за внесения в санкционный список СНБО - мужчине был запрещен въезд в Украину, поэтому он руководил преступной деятельностью с территории одной из стран Ближнего Востока, где недавно умер.

"Злоумышленники терроризировали южан Украины и выбивали деньги с местных предпринимателей. Если те отказывались платить "дань", к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет тюрьмы.

24 сентября сообщалось, что в Харьковской области в коллаборационизме заочно подозревают руководителя оккупационной так называемой народной милиции Казачьей Лопани.

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