Сухой воздух доминирует, - Наталья Диденко предупредила о жарких +37°C
В Украине 16 июля ожидается жара, однако в некоторых регионах пройдут дожди
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Пока очень высокая температура воздуха в Украине остается", - сообщила синоптик.
16 июля ожидается в течение дня +30°C...+35°C, местами +33°C...+37°C.
Сухой воздух еще доминирует благодаря антициклону.
"Линии восхождение его атакуют, постепенно размывая высокое давление и устойчивую сухость", - сообщила Диденко.
Поэтому завтра отдельные локальные дожди возможны в западных, северных областях, на Харьковщиге и Виннитчине.
Но пока масштабных дождей не будет.
В Киеве пятница ожидается снова жаркой, +32°C...+35°C. Без существенных осадков.
Ослабление жары придет в Украину 20 июля.
Именно во вторник, 20-го июля, в Украину начнет заходить свежий воздух, а жара будет отползать. Только еще немного задержится на Востоке и Юге.
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