Сухой воздух доминирует, - Наталья Диденко предупредила о жарких +37°C

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пока очень высокая температура воздуха в Украине остается", - сообщила синоптик.

16 июля ожидается в течение дня +30°C...+35°C, местами +33°C...+37°C.

Сухой воздух еще доминирует благодаря антициклону.





"Линии восхождение его атакуют, постепенно размывая высокое давление и устойчивую сухость", - сообщила Диденко.

Поэтому завтра отдельные локальные дожди возможны в западных, северных областях, на Харьковщиге и Виннитчине.

Но пока масштабных дождей не будет.

В Киеве пятница ожидается снова жаркой, +32°C...+35°C. Без существенных осадков.

Ослабление жары придет в Украину 20 июля.

Именно во вторник, 20-го июля, в Украину начнет заходить свежий воздух, а жара будет отползать. Только еще немного задержится на Востоке и Юге.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb