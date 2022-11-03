Сухопутные войска представили фильм к 25-летию артиллерии и ракетных войск

Видео они публикуют на своей странице в Facebook.

"За эти 25 лет ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил Украины прошли колоссальный путь. Однако самая интенсивная его часть началась в 5 утра 24 февраля 2022 года. За эти 8 месяцев наша страна продемонстрировала всему миру на что способны украинцы, если в них кто посягает на то, что принадлежит нам по праву, мы победим, это несомненно, ведь с такими людьми невозможно проиграть", — добавляют в Сухопутных войсках.

ВСУ за сутки уничтожили 4 вражеских ПВО и 2 склада боеприпасов оккупантов.