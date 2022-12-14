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Сухопутное наступление ВСУ на Мелитополь начнется после остановки врага на Востоке, – военный эксперт Киричевский

14 декабря, 2022 среда
16:59
война с Россией

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что руководству РФ важнее удержать Крым, чем оккупированный Восток Украины

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мелитополь - это важный логистический узел, соединяющий противника между оккупированным Крымом и Донбассом. У россиян слишком много там транспортных коммуникаций. Если обвалить железнодорожное и автомобильное сообщение, у россиян могут начаться специфические каскадные процессы. Сейчас единственная логистическая артерия, которая может обеспечивать врага, - это из Донбасса в Мелитополь по железной дороге из Донецка, или из Мариуполя в Волноваху", - отметил Киричевский.

По словам военного эксперта, Крымский мост сейчас фактически выведен из строя, там даже пустые грузовики не пропускают.

"Если транспортные коммуникации на Мелитопольщине будут перерезаны, у россиян возникнут проблемы поставки оружия, горючего и провизии на Запорожское направление. Для россиян важнее удержать Крым, чем Восток Украины. И вопрос открытый, как они собираются удержать Крым в таких условиях. Сейчас ВСУ останавливают оккупантов под Бахмутом и в Луганской области. Допускаю, что сухопутное наступление ВСУ на Мелитополь начнется после остановки врага на Востоке", - подчеркнул Киричевский.

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