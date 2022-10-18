Суходольное наступление со стороны Беларуси невозможно, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Беларусь под давлением россиян раскручивает вроде бы там усиливающуюся группировку информационную кампанию. На один из полигонов Беларуси переброшены две роты - это 150 военнослужащих. Таких полигонов там три", - пояснил Згурец.

Эксперт также добавил, что на белорусских полигонах будет подготовка российских мобиков.

"Информация о перебрасывании танков в Беларусь неэффективна, потому что Беларусь наоборот снимает со своих запасов танки и боеприпасы, которыми компенсируют российские потери. Участок вдоль белорусской границы хорошо укреплен и там враг не продвинется. Суходильное наступление со стороны Беларуси в ближайшее время" подчеркнул Згурец.

В минобороны Беларуси заявили, что Россия перебросит в страну 170 танков и 200 боевых бронированных машин

США пока не наблюдают "тревожных" признаков в Беларуси, которые могут потенциально повлиять на развитие ситуации

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb