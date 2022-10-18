Суходольное наступление со стороны Беларуси невозможно, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что Россия не откроет второй фронт со стороны Беларуси
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Беларусь под давлением россиян раскручивает вроде бы там усиливающуюся группировку информационную кампанию. На один из полигонов Беларуси переброшены две роты - это 150 военнослужащих. Таких полигонов там три", - пояснил Згурец.
Эксперт также добавил, что на белорусских полигонах будет подготовка российских мобиков.
"Информация о перебрасывании танков в Беларусь неэффективна, потому что Беларусь наоборот снимает со своих запасов танки и боеприпасы, которыми компенсируют российские потери. Участок вдоль белорусской границы хорошо укреплен и там враг не продвинется. Суходильное наступление со стороны Беларуси в ближайшее время" подчеркнул Згурец.
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