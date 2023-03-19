Сухо, температура до +14: прогноз погоды в Украине на 20 марта от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в понедельник, 20 марта, погода в Украине будет сухой и теплой: максимально воздух прогреется до +14 градусов
Об этом сообщает Наталья Диденко в телеграме.
В понедельник в Украине будет сухо и относительно тепло: в течение дня ожидается +9...+13 градусов, на юге — до +14, на северо-востоке — +8...+10 градусов. В Киеве завтра без осадков, +12 градусов.
"Во вторник-среду в Украине пройдут периодические дожди. Поэтому какие-то дела на открытом воздухе лучше запланировать на завтра. Также еще видны приличные дожди в субботу, 25 марта. Но это - предварительно, буду уточнять", - сообщила синоптик.
Прогнозируется, что на следующей неделе в целом будет теплая погода, а столбики термометров "присядут" в среду, 22 марта. В дневные часы преимущественно будет +10...+14 градусов.
"Ближайшее похолодание, ориентировочно, предполагается 30 марта. К изменчивой погоде весной мы всегда готовы, только внимательно следим за ежедневными прогнозами", - резюмировала Наталья Диденко.
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