Об этом сообщает Наталья Диденко в телеграме.

В понедельник в Украине будет сухо и относительно тепло: в течение дня ожидается +9...+13 градусов, на юге — до +14, на северо-востоке — +8...+10 градусов. В Киеве завтра без осадков, +12 градусов.

"Во вторник-среду в Украине пройдут периодические дожди. Поэтому какие-то дела на открытом воздухе лучше запланировать на завтра. Также еще видны приличные дожди в субботу, 25 марта. Но это - предварительно, буду уточнять", - сообщила синоптик.

Прогнозируется, что на следующей неделе в целом будет теплая погода, а столбики термометров "присядут" в среду, 22 марта. В дневные часы преимущественно будет +10...+14 градусов.

"Ближайшее похолодание, ориентировочно, предполагается 30 марта. К изменчивой погоде весной мы всегда готовы, только внимательно следим за ежедневными прогнозами", - резюмировала Наталья Диденко.