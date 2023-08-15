Сухо, солнечно и жарко, местами вечерние дожди: прогноз погоды на 16 августа от Наталки Диденко.
В Украине 16 августа ожидается солнечная и жаркая погода с максимальной температурой воздуха +29…+33°C. Лишь к вечеру есть вероятность локальных дождей с грозой в юго-западных регионах
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
16 августа в Украине ожидается солнечная сухая погода с максимальной температурой воздуха +29...+33°C. Температура ночью +15...+20°C, а в южной части до +23°C.
В целом на севере, юге, востоке и в центре осадков не ожидается.
Ветер в Украине преимущественно восточный и северо-восточный, небольшой или умеренный.
В юго-западных регионах пройдут осадки
Облачно. К вечеру есть вероятность локальных дождей с грозой на Закарпатье, в Черновицкой области и в южных районах Ивано-Франковской области.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В Карпатах ночью температура будет +10...+15°C, а днем +20...+25°C.
В столице погода не изменится
В Киевской области небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В Киеве в среду синоптическая ситуация – без особых изменений. Сухо, солнечно, жарко, +30...+32°C. Температура ночью +18...+20 °C.
Краткий прогноз на неделю
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о пожарной опасности 16-17 августа в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Ривненской, Хмельницкой и Волынской областях, а также в Крыму.
До конца недели погода в Украине мало изменится – антициклон, высокое атмосферное давление, сухой воздух, повышенная пожарная опасность, высокая температура воздуха, но без аномальной жары.
Фото: Наталья Диденко
- В Украине понедельник, 14 августа, немного дождливо было лишь на северо-западе.
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