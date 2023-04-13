Сухо, но местами дожди: погода от Наталки Диденко на 14 апреля

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook .

Пятница будет в Украине синоптически неоднородной. Так, тепло охватит западные области, большую часть юга (кроме Запорожья) и часть центральных областей. В течение дня там ожидается +15…+20 градусов. Холодной частью страны окажется северная, также восточная, а еще Полтавщина. Днем +8...+11 градусов.

Кроме того, 14 апреля умеренные дожди пройдут в восточных областях, в большинстве областей Украины - местами небольшие.

В западной части Украины будет преобладать сухая погода, разве что к вечеру на Закарпатье пойдет дождь.