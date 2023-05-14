Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.

"Единственное синоптическое исключение завтра – западные области, где пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. И также температура воздуха будет несколько ниже, днем +16...+20 градусов", – отметила она.

Также в сообщении добавляется, что кратковременное похолодание будет во вторник на севере Украины, но за ним последует теплая и комфортная погода.

Фото: telegram-канал Наталки Диденко