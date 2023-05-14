Сухо и тепло: синоптик Наталья Диденко спрогнозировала понедельник в столице
В понедельник, 15 мая, в Киеве ожидается теплая и сухая погода максимально +23...+24 градуса
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.
"Единственное синоптическое исключение завтра – западные области, где пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. И также температура воздуха будет несколько ниже, днем +16...+20 градусов", – отметила она.
Также в сообщении добавляется, что кратковременное похолодание будет во вторник на севере Украины, но за ним последует теплая и комфортная погода.
Фото: telegram-канал Наталки Диденко
- 10 мая сообщалось, что во многих регионах Украины возможны заморозки, однако уже в эти выходные температура повысится.
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