Сухо и до +22: какой будет погода сегодня

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

По данным синоптиков, по всей территории нашей страны будет сухая погода, возможна небольшая облачность. В западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Днем столбики термометров покажут в среднем +13+18 градусов. В западных областях прогнозируется до +22 градусов.

В столице и Киевской области сегодня тоже без осадков, но с переменной облачностью. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +15+17 градусов.

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