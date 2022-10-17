Сухо и до +22: какой будет погода сегодня
В Украине в понедельник, 17 октября, дождей не ожидается, воздух прогреется до +22 градусов
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
По данным синоптиков, по всей территории нашей страны будет сухая погода, возможна небольшая облачность. В западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Днем столбики термометров покажут в среднем +13+18 градусов. В западных областях прогнозируется до +22 градусов.
В столице и Киевской области сегодня тоже без осадков, но с переменной облачностью. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +15+17 градусов.
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