Сухо, без существенных осадков: прогноз погоды на 3 марта от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует завтра 3 марта сухую погоду, без существенных осадков с порывистым ветром
Об этом информирует Наталья Диденко .
В пятницу в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода - без существенных осадков, разве вечером в Сумской области возможен небольшой мокрый снег, затронет холодный атмосферный фронт.
Ветер повеет с запада, в северной части будет порывистым.
Температура воздуха остается без особых изменений: ночью 0-4 градуса мороза, в течение дня пятницы ожидается +3+7 градусов, в южной части и Закарпатье +6+9 градусов.
В Киеве 3 марта осадков не ожидается.
Температура воздуха завтра в течение дня составит в Киеве около +5 градусов.
В субботу усилится ветер до штормовых порывов, а в воскресенье может быть дождь, несколько похолодающий.
В большинстве областей Украины существенные осадки - вряд ли только в северных областях возможен небольшой дождь и мокрый снег.
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