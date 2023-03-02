Об этом информирует Наталья Диденко .

В пятницу в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода - без существенных осадков, разве вечером в Сумской области возможен небольшой мокрый снег, затронет холодный атмосферный фронт.

Ветер повеет с запада, в северной части будет порывистым.

Температура воздуха остается без особых изменений: ночью 0-4 градуса мороза, в течение дня пятницы ожидается +3+7 градусов, в южной части и Закарпатье +6+9 градусов.

В Киеве 3 марта осадков не ожидается.

Температура воздуха завтра в течение дня составит в Киеве около +5 градусов.

В субботу усилится ветер до штормовых порывов, а в воскресенье может быть дождь, несколько похолодающий.

В большинстве областей Украины существенные осадки - вряд ли только в северных областях возможен небольшой дождь и мокрый снег.