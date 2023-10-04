Сухая погода и холодные ночи: погода на 5 октября от Наталки Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По словам пани Диденко, в Украине приближается антициклон "Tora". Потому осадков не предполагается, повсюду будет сухая погода. Ночью и утром на юго-востоке Украины местами возможен небольшой дождь.

Какая будет температура

В четверг в течение дня в большинстве областей ожидается +17...+22 °C, на юге местами до +22...+24 °C.



Ночью будет холоднее: +6...+10 °C, на юге +10...+15 °C. В Крыму и на Запорожье прогнозируется до +8...+10 °C.

Фото: Наталья Диденко

Чего ждать в столице

По данным синоптика Наталки Диденко, в Киеве 5 октября осадки маловероятны. В то же время днем температура воздуха будет до +16...+19 °C, а ночью - +8...+11 °C.