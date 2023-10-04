Сухая погода и холодные ночи: погода на 5 октября от Наталки Диденко
В четверг, 5 октября, на территории Украины прогнозируется комфортная температура и сухая погода. Однако ночью будет холодно
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
По словам пани Диденко, в Украине приближается антициклон "Tora". Потому осадков не предполагается, повсюду будет сухая погода. Ночью и утром на юго-востоке Украины местами возможен небольшой дождь.
Какая будет температура
В четверг в течение дня в большинстве областей ожидается +17...+22 °C, на юге местами до +22...+24 °C.
Ночью будет холоднее: +6...+10 °C, на юге +10...+15 °C. В Крыму и на Запорожье прогнозируется до +8...+10 °C.
Фото: Наталья Диденко
Чего ждать в столице
По данным синоптика Наталки Диденко, в Киеве 5 октября осадки маловероятны. В то же время днем температура воздуха будет до +16...+19 °C, а ночью - +8...+11 °C.
- Киев пережил самый теплый и один из самых сухих сентябрь за последние 142 года. Средняя температура воздуха за месяц была почти на 4 °С выше обычной нормы.
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