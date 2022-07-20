Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .

На Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине следует ожидать +20...+24°C. В Донецкой области температура воздуха будет +26...+28°C. На Западе страны, Одесской и Николаевской областях она достигнет +26...+31°C.

Возможны дожди с грозами в Сумской, Черниговской, Полтавской областях. Вечером 21 июля могут пройти в Киевской области. В ночь на 21 июля небольшие локальные дожди пройдут по Днепру и поденной части Украины. В большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Также синоптик предупреждает о северо-западном ветре, 5 – 10 м/с. На Востоке и южных областях возможны штормовые порывы до 15 - 20 м/с.

В Киеве температура воздуха будет +25...+26°C. Вечером увеличится облачность и возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер может быть иногда порывистым.

В дальнейшем Наталья Диденко прогнозирует в Украине высокую температуру воздуха, но не зной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb