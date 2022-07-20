Сухая и облачная погода и порывистый ветер: Наталья Диденко дала прогноз на 21 июля
В Украину 21 июля придут преимущественно сухая погода, небольшие дожди, порывистый ветер и температура воздуха до 31°C
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .
На Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Полтавщине следует ожидать +20...+24°C. В Донецкой области температура воздуха будет +26...+28°C. На Западе страны, Одесской и Николаевской областях она достигнет +26...+31°C.
Возможны дожди с грозами в Сумской, Черниговской, Полтавской областях. Вечером 21 июля могут пройти в Киевской области. В ночь на 21 июля небольшие локальные дожди пройдут по Днепру и поденной части Украины. В большинстве областей будет преобладать сухая погода.
Также синоптик предупреждает о северо-западном ветре, 5 – 10 м/с. На Востоке и южных областях возможны штормовые порывы до 15 - 20 м/с.
В Киеве температура воздуха будет +25...+26°C. Вечером увеличится облачность и возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер может быть иногда порывистым.
В дальнейшем Наталья Диденко прогнозирует в Украине высокую температуру воздуха, но не зной.
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