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Судью-взяточницу арестовали на 6 лет

Татьяна Шустрова
9 декабря, 2022 пятница
15:25
Общество

За все годы независимости судебная система Украины неоднократно претерпевала изменений. В этом году судебная реформа, несмотря на полномасштабную войну, набрала немалые обороты. Но пока формируется новый состав ключевых органов, которые должны сформировать добропорядочный судейский корпус, суды все еще остаются коррумпированными, подконтрольными олигархам и политикам. Сегодня расскажем вам об очередных неблагочестивых служителях Фемиды

Печерский районный суд Киева снова возглавил Руслан Козлов. И это уже четвертый срок на этом посту. Закон прямо запрещает занимать кресло главы суда более двух сроков подряд. Впрочем, судье хорошо удается обходить строгие нормы.

Руслан Козлов просто уходит в отставку незадолго до окончания своих полномочий. Через несколько месяцев - снова занимает привычную должность. Так технически срок не истек, а потому каждое "новое" избрание является лишь "вторым". Таким образом, можно продолжать свое председательство бесконечно, — рассказал нашим журналистам глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков:

"Фактически на этих должностях есть "забронзовевшие" главы судов, которые годами, десятилетиями занимают должности. Они рассматривают суд как свою вотчину - абсолютно феодальная система выходит. И через них, собственно, и осуществляют контроль и давление политики, олигархи на судей. Эти суды удобны фактически и самим судьям, потому что они им обеспечивают безнаказанность и все, что нужно обеспечивать, и таким образом система фактически не меняется. Это показывает, как в очередной раз судейская мафия плюет на требования закона".

На этот раз полномочия Козлова должны закончиться в 2023 году, впрочем, за три месяца до этого глава суда сложил с себя полномочия. По информации наших коллег, уже 18 ноября на собрании коллектива судья заявил, что при возможном наступлении на Киев, Печерский райсуд столицы просто не может остаться без достойного руководителя. И уже через три дня глава судей снова избрали Козлова председателем.

Руслан Козлов работает судьей в Печерском районном суде с 2007 года. Последние 7 лет он возглавляет его. Но, несмотря на большой стаж работы и хорошее владение схемами манипуляций с нормами закона, собственным жильем судья не обзавелся, по крайней мере, официально. Согласно декларации за 2020 год, снимает 85 квадратных метров в пригороде Киева. Вместо этого – дарит недвижимость своим родным. В 2012 году Козлову вместе с сыном удалось приватизировать служебную квартиру на 115 квадратных метров в одном из столичных жилых комплексов. Он подарил свою долю жене Оксане.

В сентябре 2014 года отец судьи Юрий Козлов приобрел 234-метровый дом с бассейном в пригороде Киева. Его рыночная цена — от 150 тысяч долларов. По информации наших коллег, родители судьи никогда не занимались бизнесом, поэтому можно предположить, что в приобретении недвижимости им помог сын-судья.

В прошлом году в декларации Руслан Козлов указал 1 миллион 380 тысяч гривен зарплаты в Печерском суде, а также 170 тысяч гривен и 37 тысяч долларов сбережений.

Судебная система Украины требует больших изменений. К сожалению, реформа, которая началась еще в 2016 году и уже привела к образованию нескольких новых институтов, пока не стала успешной. По выводам экспертов, большинство судей в новом Верховном Суде — представители старой системы, из которых, по меньшей мере, 23% — недобродетели. Большое сопротивление изменениям в судебной системе оказывали два ключевых органа — Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия, отвечающих за формирование честного и прозрачного судейского корпуса, а также соответствие его представителей критериям профессиональной этики и добродетели.

Ненадлежащая работа Высшего совета правосудия неоднократно позволяла судьям-преступникам избегать наказания и продолжать правосудие. Например, не уволенная вовремя судья-коррупционер еще 5 лет продолжала выносить решение именем Украины, и не исключено — продолжала брать взятки. Эта история заслуживает особого внимания.

Недавно полиция задержала беглую судью Анну Билык, которая почти год скрывалась от тюрьмы. В прошлом году она была приговорена за взятку к 6 годам лишения свободы, в январе этого года приговор подтвердила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Но бывший судья Броварского горрайонного суда просто убежал от наказания.

В этой истории прекрасно все: и как подозреваемая судья продолжала осуществлять правосудие, более того — спасать от наказания обвиняемых в резонансных делах. И как, поняв неотвратимость собственного наказания за взятку, пыталась обеспечить себя пожизненным судейским содержанием за наш с вами счет.

Судью Броварского районного суда Анну Билык детективы задержали летом 2017 года в служебном кабинете. По материалам следствия, Анна Билык требовала и получила 1 тысячу евро взятки от представителя одного из предприятий за вынесение нужного решения о возврате 13,5 тыс. тонн конфискованного дизельного топлива.

Но несмотря на то, что судья была задержана с поличным, она свою вину отвергала:

"Кабинет, в котором я работаю, не есть мой личный служебный кабинет. В этом кабинете работаю как я, так и мой личный помощник. Кабинет у нас не закрывается, то заходят работники суда, то заходят другие лица. Возможно, таким образом, так и возникло, что (нашли, - ред.) эти средства, к которым я не имею никакого отношения".

По закону, Высший совет правосудия должен отстранить Анну Билык от судейства, однако — не получил соответствующего обращения от прокуратуры. Таким образом, обвиняемая в коррупции судья продолжала осуществлять правосудие, в том числе — и по делам о взятках. По данным Единого реестра судебных решений, всего с момента предъявления обвинений судья Билык приняла около 5,5 тыс. судебных решений. И получила более полутора миллионов гривен зарплаты.

Судебный процесс по обвинению Билык во взяточничестве длился почти 4 года. Судья просто игнорировала заседания, Высший антикоррупционный суд был вынужден даже наложить на нее денежное обязательство из-за систематических неявок.
Между тем, на работу Билык ходила исправно, выносила решение именем Украины и успевала попадать в новые скандалы. Осенью 2018 года Анна Билык выпустила из СИЗО двух подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки. Несмотря на серьезные обвинения, Билык назначила им минимальный залог в 140 тыс. грн и отпустила домой. История получила большой резонанс, под зданием суда прошла акция протеста.

Впрочем, летом прошлого года Высший антикоррупционный суд признал Анну Билык виновной в получении взятки и назначил ей наказание - 6 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля и земельного участка. Также запретил в течение 3 лет занимать должности, связанные с осуществлением правосудия.

Судья подала апелляцию. Но времени не теряла, решила позаботиться о своем будущем. Пока ее не уволили официально, пыталась обеспечить себя пожизненным судейским содержанием. Написала заявление об отставке. По закону, судья пенсионного возраста со стажем работы от 20 лет имеет право уйти в отставку и ежемесячно получать от 50 процентов зарплаты судьи.

В феврале этого года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе приговор Анне Билык. После вступления приговора в законную силу Высший совет правосудия отменил отставку Билык, а затем - и пожизненное содержание. Правда, судья все же успела получить 800 тыс. грн выходного пособия и в течение нескольких месяцев ей насчитывалась половина судейского вознаграждения. Впрочем, теперь, после почти года укрывательства от правосудия, Анна Билык находится в СИЗО, вскоре ее должны этапировать к месту отбывания наказания.

История с получением судьей взятки и наказанием за нее могла быть очень короткой и не растянуться на 5 лет. Если бы судебная система функционировала прозрачно и добропорядочно — от назначения служителей Фемиды на должности и до своевременного увольнения по несоответствию. Надеемся, обновленный в рамках судебной реформы состав Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины уже скоро приступит к очистке судейского корпуса.

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