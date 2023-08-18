Судью Тандыра оставили под стражей до 9 сентября

Об этом из зала сообщает корреспондентка Общественного.

В начале заседания прокурор Михаил Доманицкий перечислил риски, которые могут возникнуть в случае смягчения Тандыра меры пресечения.

"Риски непосредственно укрывательства, ведь 5-10 лет грозит. Есть доказательства, подтверждающие этот риск. Влияние на свидетелей и экспертов, осуществлявших экспертизы", - сказал прокурор.

Добавляется, что фигуранта сегодня доставили в зал суда из СИЗО. На предыдущих заседаниях он присоединялся к процессу через видеосвязь.

Тандыр назвал риски, перечисленные прокурором, не конкретизированными и "имеющими общий характер".

"Скрывание — я единственный, кто заинтересован в объективном рассмотрении производства. Прокурор не учитывает, что у меня есть место постоянного проживания. Жена, дети, которые ходят в школу. Права на управление автомобилем у меня забрали. Уничтожить, спрятать, изуродовать вещи, какие доказательства — какие это вещи? Здесь не указано. Я не могу ничего уничтожить. Досудебное расследование завершено. Влиять на свидетелей — нет смысла влиять на свидетелей, потому что доказательства опровергают показания сами", — сказал судья.

Также говорится, что Тандыр просил у судьи, чтобы его отпустили под круглосуточный домашний арест. А его адвокат Олег Юрченко ходатайствовал также и о залоге "в том размере, в котором определит целесообразным следователь судья". По мнению адвоката, риски также необоснованны, как и само заседание.

"У нас срок меры пресечения истекает 26 августа. И как раз до 26 августа должен прокурор представить в суд обвинительный акт", — отметил Олег Юрченко.

Таким образом адвокат апеллировал, что продление меры пресечения можно рассмотреть на подготовительном заседании, которое предположительно состоится на следующей неделе.

Уже после заседания прокурор сообщил, что сторона обвинения всячески способствует тому, чтобы все было совершено в необходимые сроки.

Что известно о ДТП с нацгвардейцем

В мае правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб нацгвардеец. Утверждалось, что водитель был под хмельком. Сам судья отрицал, что употреблял алкоголь за рулем.

Печерский районный суд Киева отправил судью Тандыра под стражу до 21 июля без возможности внесения залога. Прокуратура также направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи Тандыра под стражей. Позже ВРП отстранила судью Тандыра от совершения правосудия.

19 июня суд рассмотрел апелляцию на решение о мере пресечения Тандыру и оставил подозреваемого в СИЗО .

11 июля экспертиза установила , что судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, сбивший насмерть военного в столице, был в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что в момент ДТП авто двигалось со скоростью 100 км/час.

3 августа ГБР завершило досудебное расследование по делу судьи, материалы уголовного производства открыли для ознакомления стороне защиты. Наличие алкоголя в крови судьи на момент совершения ДТП подтверждено, подчеркнули в ГБР.

9 августа стало известно, что Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу: по данным прокуратуры, вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.

Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

16 августа сообщалось , что жена судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Киеве 26 мая, в результате чего погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко, якобы уже анонимно перечислила деньги на счет вдове.