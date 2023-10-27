Судью Тандыра, обвиняемого в смертельном ДТП с нацгвардейцем, оставили под стражей еще на 2 месяца

Об этом сообщает Суспильное.

Указано, что судья будет находиться под стражей до 25 декабря.

Кроме того, состоялось первое судебное заседание, по сути. На нем Тандыру впервые от первого заседания, состоявшегося 27 мая, разрешили сидеть не в стеклянном боксе, а в зале рядом со своими адвокатами.

Что известно о ДТП с нацгвардейцем

В мае правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб нацгвардеец. Утверждалось, что водитель был под хмельком. Сам судья отрицал, что употреблял алкоголь за рулем.

Печерский районный суд Киева отправил судью Тандыра под стражу до 21 июля без возможности внесения залога. Прокуратура также направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи Тандыра под стражей.

19 июня суд рассмотрел апелляцию на решение о мере пресечения Тандыру и оставил подозреваемого в СИЗО.

11 июля экспертиза установила, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что в момент ДТП авто двигалось со скоростью 100 км/час. 3 августа ГБР завершило досудебное расследование по делу судьи и предоставило материалы для ознакомления стороне защиты.

9 августа стало известно, что Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу: по данным прокуратуры, вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.

16 августа сообщалось, что жена судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, якобы уже анонимно перечислила деньги на счет вдове нацгвардейца Вадима Бондаренко.

18 августа Тандыру продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 сентября. 21 августа обвинительный акт в отношении него был передан в суд.

Высший совет правосудия 29 августа временно отстранил от совершения правосудия Тандыра, а 6 сентября суд продлил его арест. Он остался под стражей без права на залог.