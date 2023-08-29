Судью Тандира, подозреваемого в смертельном ДТП с нацгвардейцем, отстранили от совершения правосудия

Об этом сообщает пресс-служба ВРП.

"Высший совет правосудия решил временно отстранить от совершения правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в совершении уголовного правонарушения", - идет речь в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято по результатам рассмотрения ходатайства заместителя Генпрокурора.

Указано, что Тандыра подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Обвинительный акт в отношении него передан в Святошинский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Что известно о ДТП с нацгвардейцем

В мае правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб нацгвардеец . Утверждалось, что водитель был в нетрезвом состоянии. Сам судья отрицал , что употреблял алкоголь за рулем.

Печерский районный суд Киева отправил судью Тандыра под стражу до 21 июля без возможности внесения залога. Прокуратура также направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи Тандыра под стражей. Позже ВСП отстранил судью Тандыра от совершения правосудия.

19 июня суд рассмотрел апелляцию на решение о мере пресечения Тандыру и оставил подозреваемого в СИЗО .

11 июля экспертиза установила , что судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что в момент ДТП авто двигалось со скоростью 100 км/час. 3 августа ДБР завершило досудебное расследование по делу судьи и предоставило материалы для ознакомления стороне защиты.

9 августа стало известно, что Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу: по данным прокуратуры, вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.

16 августа сообщалось , что жена судьи Алексея Тандыра, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, якобы уже анонимно перечислила деньги на счет вдове нацгвардейца Вадима Бондаренко.

18 августа Тандыру продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 сентября. 21 августа обвинительный акт в отношении него был передан в суд.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.