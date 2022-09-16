Об этом сообщает Верховный суд.

Кроме того, 16 сентября состоялось закрытое срочное собрание судей Кассационного хозяйственного суда, на котором обсуждали расследование "Схем", по результатам которого Львова не уволили с должности председателя этого суда, как этого требовали профильные общественные организации.

На следующий день после выхода расследования, 16 сентября, на сайте Верховного суда появилась реакция на разоблачения журналистов в отношении Богдана Львова. В сообщении говорится о приостановлении доступа судьи к гостайне на период проведения расследования правоохранительными органами.

"Все дополнительные комментарии по этой ситуации будут возможны после получения информации от соответствующих правоохранительных органов, которые уже привлечены к расследованиям обнародованной информации. Просим дождаться результатов этих расследований. Также сообщаем, что на период проведения указанных расследований доступ к государственной тайне главе КГС ВС приостановлен", – сообщают в Верховном суде.

Также отдельно в сообщении суда приводится позиция Богдана Львова, в которой он снова опроверг наличие у него гражданства страны-агрессора и сообщил, что обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По данным "Схем", он написал заявление в Государственное бюро расследований, в котором пожаловался на журналистов Радио Свобода и заявил, что такая "дискредитация" – это "попытка разрушения системы государственной власти Украины и вмешательство в рассмотрение дел с участием Российской Федерации", имеющая "признаки должностного преступления", а потому просит "принять соответствующие меры".

В сообщении также процитирован комментарий председателя Верховного суда Всеволода Князева, предоставленный "Схемам" до эфира.

Журналисты передали ему все установленные факты и документы. Он ответил, что "в случае официального подтверждения по установленному законом способу данной информации соответствующее решение должно приниматься Высшим советом правосудия, состав которого формируется. Верховный суд будет действовать способом, определенным Конституцией и законами, в соответствии с решением ВСП и других привлеченных органов".

15 сентября "Схемы" сообщили, что у заместителя председателя Верховного Суда Украины есть российский паспорт.

Напомним, Украина разработала законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях.

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