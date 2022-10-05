Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Верховного Суда.

"В соответствии с положениями Основного Закона Украины и профильного закона о судоустройстве Глава Верховного суда Всеволод Князев издал приказ об отчислении с 05.10.2022 г. Львова Богдана Юрьевича из штата Верховного суда на основании информации Службы безопасности Украины, в которой Служба безопасности Украины подтвердила наличие у Львова Б. Ю. гражданства Российской Федерации по данным реестров РФ", - говорится в сообщении.

Глава Верховного суда подчеркнул, что во время войны нельзя вредить авторитету Верховного суда и вызывать у граждан сомнения в его объективности, независимости и беспристрастности.

"Это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и Закона применяются впервые. Но во времена полномасштабной войны с Российской Федерацией, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного суда и всех его судей. И хотя Богдан Львов отрицает наличие у него паспорта РФ, однако его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету Верховного суда, вызывают недоверие общества к решениям Верховного суда, чего никогда не должно произойти", - заявил Князев.

В то же время, глава Верховного суда отметил, что Богдан Львов имеет право доказывать отсутствие у него гражданства РФ.

15 сентября журналисты проекта "Схемы" сообщили , что у заместителя главы Верховного суда Украины Богдана Львова есть российский паспорт.

Общественные организации Украины призвали президента Владимира Зеленского лишить Богдана Львова украинское гражданство.

19 сентября на собрании Кассационного хозяйственного суда судьи проголосовали за то, чтобы заместитель главы Верховного суда Богдан Львов, имеющий российское гражданство, и дальше рассматривал дела.

СБУ подтвердила наличие гражданства РФ у заместителя главы Верховного суда Богдана Львова.

В Украине был разработан законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях.

3 октября судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда не смогли уволить Богдана Львова - для этого не хватило одного голоса.

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