Судью Львова отчислили из штата Верховного Суда из-за наличия гражданства РФ
Глава Верховного Суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата Верховного Суда
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Верховного Суда.
"В соответствии с положениями Основного Закона Украины и профильного закона о судоустройстве Глава Верховного суда Всеволод Князев издал приказ об отчислении с 05.10.2022 г. Львова Богдана Юрьевича из штата Верховного суда на основании информации Службы безопасности Украины, в которой Служба безопасности Украины подтвердила наличие у Львова Б. Ю. гражданства Российской Федерации по данным реестров РФ", - говорится в сообщении.
Глава Верховного суда подчеркнул, что во время войны нельзя вредить авторитету Верховного суда и вызывать у граждан сомнения в его объективности, независимости и беспристрастности.
"Это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и Закона применяются впервые. Но во времена полномасштабной войны с Российской Федерацией, когда на фронте и в тылу гибнут наши лучшие граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного суда и всех его судей. И хотя Богдан Львов отрицает наличие у него паспорта РФ, однако его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету Верховного суда, вызывают недоверие общества к решениям Верховного суда, чего никогда не должно произойти", - заявил Князев.
В то же время, глава Верховного суда отметил, что Богдан Львов имеет право доказывать отсутствие у него гражданства РФ.
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