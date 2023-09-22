Судью из Луганщины обвинили в госизмене и еще ряде преступлений за сотрудничество с оккупантами
Судью из Луганщины обвиняют в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора при совместном процессуальном руководстве с Луганской областной прокуратурой направили в суд обвинительный акт в отношении "председателя Каменобродского районного суда города Луганска ЛНР".
Сообщается, что в 2014 году действующий судья Краснодонского горрайонного суда Луганской области изменил присяге и начал сотрудничать с оккупантами.
"С октября 2015 года до сих пор обвиняемая возглавляет незаконно созданный суд оккупационной администрации государства-агрессора. Она принимает так называемые "нормативные акты", способствующие формированию "правовой системы" в псевдореспублике", - отмечают в Офисе Генерального прокурора.
В частности, "глава районного суда" периодически выступает на местном пропагандистском телеканале и утверждает о якобы налаженной работе и "легитимности" функционирования так называемой "власти лнр".
Женщину обвиняют в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК) ).
В настоящее время обвиняемая объявлена в розыск.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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