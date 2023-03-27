Судью Барышевского райсуда Киевщины осудили на 8,5 года за получение взяток
По материалам Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро Украины судью Барышевского районного суда Киевской области приговорили к 8,5 года лишения свободы за взяточничество
Об этом информирует СБУ.
В 2017 году СБУ обнаружило, что судья требовал от местного жителя 2,5 тыс. долларов и полмиллиона гривен. За эту сумму чиновник обещал мужчине положительное решение в судебных делах по взысканию долговых обязательств.
Правоохранители задержали главу суда при передаче ему первой части взятки в размере 2,5 тыс. долларов.
В понедельник, 27 марта, злоумышленник был признан виновным по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Кроме тюремного срока, судье запретили занимать должности в органах государственной власти в течение пяти лет. Также у него конфисковали все имущество.
Согласно законодательству фигурант может обжаловать приговор в течение 30 дней со дня его оглашения. Для этого необходимо подать апелляцию через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
Имени чиновника в СБУ не назвали. Впрочем, "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в антикоррупционной прокуратуре заметила, что лишили свободы главу Барышевского райсуда Александра Лысюка.
- 27 марта агента ФСБ, корректировавшего удары РФ по аэропорту Кривого Рога и социальной инфраструктуре Днепропетровщины, приговорили к 15 годам заключения.
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