Судью Барышевского райсуда Киевщины осудили на 8,5 года за получение взяток

Об этом информирует СБУ.

В 2017 году СБУ обнаружило, что судья требовал от местного жителя 2,5 тыс. долларов и полмиллиона гривен. За эту сумму чиновник обещал мужчине положительное решение в судебных делах по взысканию долговых обязательств.

Правоохранители задержали главу суда при передаче ему первой части взятки в размере 2,5 тыс. долларов.

В понедельник, 27 марта, злоумышленник был признан виновным по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Кроме тюремного срока, судье запретили занимать должности в органах государственной власти в течение пяти лет. Также у него конфисковали все имущество.

Согласно законодательству фигурант может обжаловать приговор в течение 30 дней со дня его оглашения. Для этого необходимо подать апелляцию через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Имени чиновника в СБУ не назвали. Впрочем, "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в антикоррупционной прокуратуре заметила, что лишили свободы главу Барышевского райсуда Александра Лысюка.