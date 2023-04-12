Архидиакона Киево-Печерской Лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности
Прокуратура направила в суд обвинительный акт по архидиакону Киево-Печерской Лавры по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
"Согласно материалам уголовного производства, 30 марта 2023 года журналисты "Общественного вещания" снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры. В это время к оператору подошел представитель Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (архидиакон), схвативший микрофон, видеокамеры и бросил его на землю. После этого оператор не мог продолжать свою профессиональную деятельность", - отметили в пресс-службе.
Так, обвинительный акт в отношении архидьякона был направлен в суд по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины).
Отмечается, что санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
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