Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Согласно материалам уголовного производства, 30 марта 2023 года журналисты "Общественного вещания" снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры. В это время к оператору подошел представитель Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (архидиакон), схвативший микрофон, видеокамеры и бросил его на землю. После этого оператор не мог продолжать свою профессиональную деятельность", - отметили в пресс-службе.

Так, обвинительный акт в отношении архидьякона был направлен в суд по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины).

Отмечается, что санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.