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Архидиакона Киево-Печерской Лавры будут судить за препятствование журналистской деятельности

12 апреля, 2023 среда
11:37
Криминал

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по архидиакону Киево-Печерской Лавры по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Согласно материалам уголовного производства, 30 марта 2023 года журналисты "Общественного вещания" снимали репортаж на территории Киево-Печерской лавры. В это время к оператору подошел представитель Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (архидиакон), схвативший микрофон, видеокамеры и бросил его на землю. После этого оператор не мог продолжать свою профессиональную деятельность", - отметили в пресс-службе.

Так, обвинительный акт в отношении архидьякона был направлен в суд по факту умышленного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК Украины).

Отмечается, что санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

  • 2 апреля стало известно, что в церкви УПЦ Московского патриархата в Хмельницком избили добровольца ВСУ Артура Ананьева, позже его забрали в отделение полиции за мелкое хулиганство.
  • Позже в тот же день в городе Хмельницкий сотни людей собрались на акцию под храмом Украинской православной церкви московского патриархата после избиения военного.
  • Священнослужитель УПЦ (МП) Игорь Слободян, накануне напавший на военного в Свято-Покровском соборе Хмельницкого, объявлен в розыск.
Общество
Украина
УПЦ МП
новости Киева
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