Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В иске Богдан Львов просит признать противоправным и отменить приказ председателя Верховного Суда Всеволода Князева об его отчислении из штата. Окружной админсуд Киева принял заявление к рассмотрению и открыл производство по этому делу.

Его будет рассматривать единолично судья Евгений Аблов. Он вместе с другими судьями ОАСК проходит как обвиняемый по делу о "захвате государственной власти". Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный повод Аблова.

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"В связи с неправомерным освобождением истца приказ об отчислении его из штата должен быть признан судом неправомерным и упразднен, а истец должен быть восстановлен в должности", – написал Львов в документе.

15 сентября журналисты проекта "Схемы" сообщили , что у заместителя председателя Верховного Суда Украины Богдана Львова есть российский паспорт.

Общественные организации Украины призвали президента Владимира Зеленского лишить Богдана Львова украинского гражданства.

19 сентября на собрании Кассационного хозяйственного суда судьи проголосовали за то, чтобы заместитель председателя Верховного Суда Богдан Львов, имеющий российское гражданство, и дальше рассматривал дела.

СБУ подтвердила наличие гражданства РФ у заместителя председателя Верховного Суда Богдана Львова.

В Украине был разработан законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях.

3 октября судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда не смогли уволить Богдана Львова - для этого не хватило одного голоса.

Председатель Верховного Суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата Верховного Суда.

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