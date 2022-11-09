Судья ВС с российским паспортом Львов просит Окружной админсуд Киева о восстановлении в должности
Судья Верховного Суда Богдан Львов, у которого нашли паспорт гражданина РФ, попросил Окружной админсуд Киева восстановить в должности председателя Кассационного суда
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
В иске Богдан Львов просит признать противоправным и отменить приказ председателя Верховного Суда Всеволода Князева об его отчислении из штата. Окружной админсуд Киева принял заявление к рассмотрению и открыл производство по этому делу.
Его будет рассматривать единолично судья Евгений Аблов. Он вместе с другими судьями ОАСК проходит как обвиняемый по делу о "захвате государственной власти". Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный повод Аблова.
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"В связи с неправомерным освобождением истца приказ об отчислении его из штата должен быть признан судом неправомерным и упразднен, а истец должен быть восстановлен в должности", – написал Львов в документе.
- 15 сентября журналисты проекта "Схемы" сообщили , что у заместителя председателя Верховного Суда Украины Богдана Львова есть российский паспорт.
- Общественные организации Украины призвали президента Владимира Зеленского лишить Богдана Львова украинского гражданства.
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- СБУ подтвердила наличие гражданства РФ у заместителя председателя Верховного Суда Богдана Львова.
- В Украине был разработан законопроект об уголовной ответственности за получение российского паспорта на временно оккупированных территориях.
- 3 октября судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда не смогли уволить Богдана Львова - для этого не хватило одного голоса.
- Председатель Верховного Суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата Верховного Суда.
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