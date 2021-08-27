Судья Верховного Суда Гусак подал в отставку
Судья Николай Гусак хочет уволиться из Кассационного административного суда в составе Верховного Суда
Об этом говорится в повестке дня заседания Высшего совета правосудия на 7 сентября.
Высший совет правосудия получил заявление об отставке судьи Николая Гусака из Верховного Суда.
Справка: Николай Гусак работал в Верховном Суде Украины с 2001 года. В 2017 году Гусака включили в состав Первой Дисциплинарной палаты. С 2017 по 2019 год он был членом Высшего совета правосудия.
Николай Гусак - пятый судья Верховного Суда из 190 работников, который подал в отставку за последний год.
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