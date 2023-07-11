Об этом информирует ГБР .

"Судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья, насмерть сбивший на блокпосте в Киеве военнослужащего Национальной гвардии Украины, находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - пишет пресс-служба.

Благодаря судебно-психологической экспертизе следствие доказало, что во время смертельной аварии Тандыр был пьян. Также установлено, что в момент ДТП авто двигалось со скоростью 100 км/час.

Судья, используя свои юридические знания и профессиональные навыки, пытался скрыть следы алкогольного опьянения и сделать невозможным определение количества алкоголя в своих биологических жидкостях.

Что известно о ДТП с Тандыром

26 мая в Киеве около полуночи глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр за рулем автомобиля "Лексус" совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко, который нес службу на КПП при въезде в Киев. Мужчина, который был родом из Черкасской области и воспитывал троих детей, погиб.

Правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб нацгвардеец . Утверждается, что водитель был под хмельком. Сам судья отрицает , что употреблял алкоголь за рулем.

Печерский районный суд Киева отправил судью Тандыра под стражу до 21 июля без возможности внесения залога.

Прокуратура также направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи Тандыра под стражей.

ВСП отстранила судью Тандыра от осуществления правосудия.

Сам Тандыр неоднократно "спасал" водителей, которые садились за руль под хмельком. В частности, именно он 5 лет назад закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения в действиях судьи Киево-Святошинского суда Усатого, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Позже это решение отменила апелляция, но Тандыра тогдашний ВСП не наказал.