Судья Соколов, объявивший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск

Об этом сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый в комментарии Укринформу.



"Сегодня судья находится в отпуске. Как будет дальше - неизвестно", - сказал он.



Справка: Во время заседания суда 17 января выступления сторон в суде продолжались до 17:30, после чего судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату принимать решение. В совещательной комнате он пробыл около 5 часов, однако решения так и не принял. В зал заседаний вышел секретарь суда и сообщил, что решение по Порошенко объявят 19 января в 14:00. 19 января суд назначил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене.