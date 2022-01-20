Судья Соколов, объявивший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск
Следственный судья Печерского райсуда столицы Алексей Соколов ушел в отпуск 20 января
Об этом сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый в комментарии Укринформу.
"Сегодня судья находится в отпуске. Как будет дальше - неизвестно", - сказал он.
Справка: Во время заседания суда 17 января выступления сторон в суде продолжались до 17:30, после чего судья Алексей Соколов пошел в совещательную комнату принимать решение. В совещательной комнате он пробыл около 5 часов, однако решения так и не принял. В зал заседаний вышел секретарь суда и сообщил, что решение по Порошенко объявят 19 января в 14:00. 19 января суд назначил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене.
- Напомним, 17 декабря 2021 года ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- 20 декабря 2021 года ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донетчины. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене. Представитель ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- ГБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- 17 января Порошенко вернулся в Украину. В аэропорту на паспортном контроле лидера "Евросолидарности" встретили работники ГБР, а пограничники проверяли документы пятого президента около 15 минут.
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