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Судья с Черниговщины получил $20 тыс. взятки, ВАКС назначил ему залог в 762 720 грн

15 ноября, 2021 понедельник
15:05
Криминал

15 ноября ВАКС назначил меру пресечения судье Черниговского суда, пойманному на взятке

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Следственный судья избрал меру пресечения судье Черниговского окружного административного суда, разоблаченному на получении взятки в сумме $20 тыс.

Судье-взяточнику избрали меру пресечения в виде залога размером 762 720 грн.

Подозреваемый получил деньги за вынесение решения в пользу истца. Неправомерную выгоду он получил дважды: до вынесения решения – в размере $7 тыс. и после – в размере $13 тыс.

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