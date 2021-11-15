Судья с Черниговщины получил $20 тыс. взятки, ВАКС назначил ему залог в 762 720 грн

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.



Следственный судья избрал меру пресечения судье Черниговского окружного административного суда, разоблаченному на получении взятки в сумме $20 тыс.



Судье-взяточнику избрали меру пресечения в виде залога размером 762 720 грн.



Подозреваемый получил деньги за вынесение решения в пользу истца. Неправомерную выгоду он получил дважды: до вынесения решения – в размере $7 тыс. и после – в размере $13 тыс.

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