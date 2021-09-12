Судья Писанец на отдыхе подрался со знакомым, - источники

Мужчины вместе отдыхали. С ними было еще третье лицо, один из столичных адвокатов, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Depo.ua .



Распивались спиртные напитки.



Следователь во время ссоры ударил Писанца, но тот будто бы сильно не пострадал и продолжил общение.



Однако вскоре у Виталия Писанца, как отмечает Depo.ua, пошла носом кровь и он потерял сознание.



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Прибывшие медики констатировали смерть.



Нацполиция забрала тело судьи на экспертизу.



Следует отметить, что данная информация носит неофициальный характер.



Все обстоятельства дела выясняются.



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