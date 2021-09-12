Судья Писанец на отдыхе подрался со знакомым, - источники
По неподтвержденной информации, перед смертью судьи Виталия Писанца в селе Погребы, Броварского района Киевской области, у него якобы произошла драка со знакомым следователем
Мужчины вместе отдыхали. С ними было еще третье лицо, один из столичных адвокатов, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Depo.ua .
Распивались спиртные напитки.
Следователь во время ссоры ударил Писанца, но тот будто бы сильно не пострадал и продолжил общение.
Однако вскоре у Виталия Писанца, как отмечает Depo.ua, пошла носом кровь и он потерял сознание.
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Прибывшие медики констатировали смерть.
Нацполиция забрала тело судьи на экспертизу.
Следует отметить, что данная информация носит неофициальный характер.
Все обстоятельства дела выясняются.
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