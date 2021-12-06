Судья несправедливо зафиксировал нокаут: украинский боксер Хижняк считает, что рефери отнял у него золотую медаль Олимпиады-2020
Серебряный призер Олимпиады-2020 Александр Хижняк считает, что рефери несправедливо зафиксировал нокаут в его поединке в финале Игр в Токио
Об этом сообщает НОК Украины .
По словам Хижняка, он оказался в нокдауне, а не нокауте, и был готов сражаться дальше.
"Выходя на финал Олимпиады-2020, я чувствовал себя очень хорошо. Я выигрывал первый и второй и даже третий раунд. В третьей 3-минутке я пропустил удар и отправился в нокдаун. Судья засчитал это за нокаут. Не было ни отсчета, ни, по моему мнению, справедливые действия рефери. Когда он отправляет одного боксера в угол, другому отсчитывает. Я считаю, что в финале Олимпиады нельзя так заканчивать поединки", – сказал боксер.
Александр Хижняк на Олимпиаде-2020 был фаворитом в категории до 75 кг, однако сенсационно проиграл в финале Эберту Соузи из Бразилии, пропустив нокаутирующий удар в третьем раунде.
- 30 сентября серебряный медалист Олимпиады в Токио Александр Хижняк был признан лучшим боксером мира в 2021 году.
- 9 ноября главный тренер сборной Украины Леонид Лоевский заявил, что Александр Хижняк вернется на ринг весной 2022 года.
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