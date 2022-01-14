Судья не рассмотрел ходатайство о мере пресечения Порошенко, следователи ждут его возвращения 17 января, - ГБР
В ГБР сообщили, что пока судья не рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, следователи ждут его возвращения для проведения процессуальных действий
Об этом на брифинге сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
"Поскольку народный депутат уклонился от выполнения возложенных на него процессуальных обязанностей, следователь по согласованию с исполняющим обязанности генпрокурора обратился в Печерский райсуд города Киева с соответствующим ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следственным судьей", - сказала Сапьян.
Она добавила, что статьей 42 Уголовно-процессуального кодекса Украины определено, что подозреваемый обязан прибывать по вызову к следователю, прокурору, следственному судье и в суд.
По словам Сапьян, ГБР расследует уголовное производство по преступной схеме поставок на протяжении 2014-2015 гг. угля с временно оккупированных территорий и содействия деятельности терорганизациям "ЛДНР" группой граждан Украины.
"В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. Производство расследуется по статьям "финансирование терроризма", "госизмена" и "создание террористической организации".
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донетчины. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- Представитель ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те доли телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- 12 января адвокат Игорь Головань заявил, что существует решение суда о принудительном приводе на заседание Порошенко.
- ГБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
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