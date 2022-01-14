Судья не рассмотрел ходатайство о мере пресечения Порошенко, следователи ждут его возвращения 17 января, - ГБР

Об этом на брифинге сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.



"Поскольку народный депутат уклонился от выполнения возложенных на него процессуальных обязанностей, следователь по согласованию с исполняющим обязанности генпрокурора обратился в Печерский райсуд города Киева с соответствующим ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следственным судьей", - сказала Сапьян.



Она добавила, что статьей 42 Уголовно-процессуального кодекса Украины определено, что подозреваемый обязан прибывать по вызову к следователю, прокурору, следственному судье и в суд.



По словам Сапьян, ГБР расследует уголовное производство по преступной схеме поставок на протяжении 2014-2015 гг. угля с временно оккупированных территорий и содействия деятельности терорганизациям "ЛДНР" группой граждан Украины.



"В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. Производство расследуется по статьям "финансирование терроризма", "госизмена" и "создание террористической организации".