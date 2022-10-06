А я хотел бы обратить внимание, что в очередной раз подонку получилось выйти сухим из воды. Самое большое наказание для госслужащих вот уже много лет не тюрьма, а только увольнение с работы.

И так кругом. Мент кого-то покалечил – заплатили потерпевшим и по-тихому уволили задним числом. Прокурор требовал взятку – погрозили пальчиком и уволили. Судья ворует, еб# гусей и имеет гражданство страны-агрессора – вся судебная система обосралась по самые уши, пока его, наконец, с пятого раза уволили, мудака. И, конечно, никакого наказания.

А потом мы удивляемся, а чего у нас так нагло воруют? Да, а чего не воровать, если ответственности – ноль? Воровать выгодно. Не поймают – озолотишься. Поймают – ну окей, выгнали с работы и остался при своих. Кто же не захочет сыграть в столь заманчивую игру?

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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