Судья Львов вышел сухим из воды
Увольнение судьи Верховного Суда Богдана Львова за российское гражданство много моих друзей сейчас подает, как большую победу
А я хотел бы обратить внимание, что в очередной раз подонку получилось выйти сухим из воды. Самое большое наказание для госслужащих вот уже много лет не тюрьма, а только увольнение с работы.
И так кругом. Мент кого-то покалечил – заплатили потерпевшим и по-тихому уволили задним числом. Прокурор требовал взятку – погрозили пальчиком и уволили. Судья ворует, еб# гусей и имеет гражданство страны-агрессора – вся судебная система обосралась по самые уши, пока его, наконец, с пятого раза уволили, мудака. И, конечно, никакого наказания.
А потом мы удивляемся, а чего у нас так нагло воруют? Да, а чего не воровать, если ответственности – ноль? Воровать выгодно. Не поймают – озолотишься. Поймают – ну окей, выгнали с работы и остался при своих. Кто же не захочет сыграть в столь заманчивую игру?
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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