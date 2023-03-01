Судья из Днепра получила 10 лет тюрьмы за взятку в $30 тыс.
1 марта ВАКС объявил приговор бывшему судье Кировского районного суда города Днепра по делу о получении неправомерной выгоды $30 тыс.
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
1 марта Высший антикоррупционный суд признал вину бывшего судьи Кировского районного суда города Днепра в преступлениях, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины: "а именно вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 30 тысяч долларов США, связанного с этим злоупотреблением влиянием, а также подстрекательстве работников медицинской сферы к выдаче недостоверных листков нетрудоспособности и их использованию".
Отмечается, что женщина получила наказание - 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права иметь посуду в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на 3 года.
"Этим же приговором другая обвиняемая, врач одного из медицинских учреждений города Днепра, признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 УК Украины, и назначена ей наказание в виде 4 лет лишения свободы, от которого она освобождена на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности", - утвердили в САП.
- Напомним, Высший антикоррупционный суд назначил бывшему заместителю начальника департамента Генеральной прокуратуры Украины девять лет лишения свободы за присвоение и растрату госимущества .
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